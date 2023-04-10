Чилуэлл продлит контракт с «Челси»

Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл близок к тому, чтобы подписать с командой новый контракт. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, англичанин скоро должен поставить подпись под соглашением, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, нынешний контракт Чилуэлла с «Челси» истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что в конце этого сезона футболиста попытается приобрести «Манчестер Сити», но «Челси» решительно намерен сохранить Бена в своём составе.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Чилуэлл провёл 19 матчей, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.