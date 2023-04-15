Голевой пас Мудрика не спас: «Брайтон» растранжирил тонну моментов, но всё равно сломил «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Лондонский «Челси» и «Брайтон» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 31-го тура АПЛ состоялся 15 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси» перед визитом «Реала», который наверняка узаконит вылет Лондона из Лиги чемпионов, принимал «Брайтон» в рамках АПЛ. Лэмпард после двух поражений кряду позволил себе эксперименты с составом: в старте вышли Мудрик, Закария, Пулишич, Галлахер. А Ковачич, Маунт, Кукурелья, Джеймс и Жоау Фелиш остались в запасе. Возможно, Лэмпс просто бережёт их силы на ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов.

Из-за этого тренеру «Челси» пришлось пережить тревожные минуты на старте матча. Сразу два момента было у Макаллистера, который после передач Митомы и Эступиньяна расстреливал ворота метров с 10. И оба раз Алексис умудрился промахнуться, пустив мяч в опасной близости от створа. Сетка колыхалась, но только с внешней стороны. А потом зазвенела и перекладина – это Эван Фергюсон приложился с линии штрафной площади, совсем чуть-чуть не хватило ему до гола.

Зато всего хватило Галлахеру. В свете бесконечных атак «Брайтона» лондонцы умудрились произвести робкую голевую вылазку. Мудрик с левого фланга притащил мяч, сместился чуть в центр и отпасовал на Конора, которому нужно было точно пробить метров с 15. Галлахер справился, задействовав ещё рикошет от ноги Данка – 1:0. «Брайтон» не смутился таким развитием событий, продолжил атаковать и продолжил транжирить шансы.

Так Митома после классного сольного прохода расстреливал Кепу с девяти метров – справился голкипер. Затем испанец совершил невероятный сейв после удара головой Фергюсона метров с четырёх. Но в первом тайме «Брайтон» всё-таки сравнял счёт. Только вышел на поле Данни Уёлбек, как откликнулся на шикарный навес Гросса и ударом с близкой дистанции прошил-таки Кепу – 1:1. Интересно, что «Челси» мог тут же восстановить статус-кво: Кристиан Пулишич примчался на прострел Чилуэлла, замкнул его плотным ударом, но попал в штангу.

А «Брайтон» продолжал аттракцион невиданной щедрости. Доходило до смешного: Марч с трёх метров расстреливал Кепу, а попадал в Уэлбека. Сам Данни тоже не плошал, подал заявку на промах тура: с левого фланга прибежал Энкисо и мощнейшим ударом сотряс штангу. Мяч отскочил в центр к Уэлбеку, которому осталось лишь катнуть в пустой створ, но форвард умудрился банально не попасть в ворота.

Без остановок продолжали бомбардировку ворот Кепы и Макаллистер с Эступиньяном, но их плотные удары со средней дистанции даже нельзя назвать опасными, когда «Брайтон» с такой лёгкостью губил железобетонные шансы. Победу «чайки» всё-таки выклевали. И как красиво. Парагваец Энкисо получил мяч от Марча и вдруг шикарным ударом с 20 метров положил в самую «девятку» - 1:2. Из тонны очевидных шансов «Брайтона» стрельнул неочевидный. Но победа «чаек» не просто закономерная, а очень заслуженная.

«Брайтон» смотрелся на голову сильнее «Челси», минимальное преимущество не должно вводить вас в заблуждение. Третье подряд поражение при Лэмпарде получают «пенсионеры» и остаются во второй половине турнирной таблицы АПЛ.