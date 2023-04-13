«Челси» пригласил Нагельсманна на собеседование

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагеьсманн вскоре пройдёт собеседование в лондонском «Челси». По информации от издания Bild, немецкий специалист получил приглашение от руководства «пенсионеров» на встречу, где тренер представит свои идеи по поводу развития команды в ближайшие годы.

Напомним, Нагельсманн является фаворитом руководства «Челси» на назначение на пост главного тренера команды. В борьбе за пост тренера «синих» от немца немного отстаёт бывший тренер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике.

Временным тренером «Челси» до конца сезона назначен Фрэнк Лэмпард. После ухода англичанина в команду придёт наставник на постоянной основе.