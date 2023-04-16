Уэлбек: «Мы можем создать проблемы любой команде»

В тридцать первом туре английского чемпионата «Брайтон» обыграл на выезде «Челси», а один из голов забил Данни Уэлбек. Он считает, что его команда, которой руководит итальянский специалист Роберто де Дзерби, способна доставить неприятности любому сопернику в АПЛ.

- Это отлично. Большая, важная игра для нас. Мы сыграли очень хорошо. Мы хотим набрать как можно больше очков, каждый успех придает новые силы и мы чувствуем в себе уверенность сражаться с любым соперником. Мы показываем характер. Все вокруг кипит от положительных эмоций, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» примет дома «Манчестер Сити».