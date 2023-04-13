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Лэмпард высказался насчёт безголевой серии «Челси»

13 Апреля 2023 • 13:17 Комментировать (1)
Челси
...
Брайтон
1 2.60 X 3.40 2 2.65
15.04 17:00

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался насчёт безголевой серии команды. «Пенсионеры» не забивают во всех турнирах уже 4 матча подряд. Это худший результат в истории команды с 1993 года. Напомним, Лэмпард тренировал «Челси» лишь в двух из четырёх этих поединков. Свои первые безголевые матчи команда провела под руководством Грэма Поттера и Бруно Сальтора.

«Мы должны больше работать на тренировках. Не думаю, что мы далеко уедем, если будет показывать такую же игру, как с «Реалом». У нас нет уверенности, но мы должны вернуть её путём работы», – сказал Лэмпард на пресс-конференции после поражения от «Реала» 0:2 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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