Лэмпард: «Приятно видеть в команде таких игроков, как Маунт, Джеймс, Галлахер и Чалоба»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о важности местных воспитанников.

«Мне приятно видеть, что в нашей команде выступают такие игроки, как Мэйсон Маунт и Рис Джеймс, а теперь ещё и Конор Галлахер с Трево Чалоба – у них прочная связь с клубом, ведь они прошли через академию. Решения об уходе других воспитанников – например, Томори, Аке и Абрахама – были приняты не мной. Клуб решил отпустить их, и это уже позади.

Думаю, академия «Челси» уже давно является одной из лучших в Премьер-лиге и во всём мире», – цитирует журналист Скотт Троттер временного наставника «синих», высказавшегося в преддверии субботнего матча против «Брайтона».