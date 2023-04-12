По информации Football Insider, главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага всерьёз интересуют два игрока «Брайтона» - это опорник Мойсес Кайседо и игрок атаки Алексис Макаллистер. Источник сообщает, что «манкунианцы» могут заплатить «чайкам» за двоих игроков основного состава порядка 150 млн фунтов стерлингов.

Также интерес к игроку сборной Эквадора Кайседо проявляют «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль». Особенно «МЮ» могут потребоваться усиления в случае ухода из клуба Скота Мактоминая и Марселя Забитцера.

Оба игрока участвовали в чемпионате мира в Катаре, Кайседо – в составе сборной Эквадора, а Макаллистер вместе с командой Аргентины стал чемпионом мира.