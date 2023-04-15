В это трудно поверить: Ни у кого из игроков «Челси» нет больше ассистов в сезоне АПЛ, чем у Мудрика

В субботу «Челси» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Брайтона». Открыть счёт команде Фрэнка Лэмпарда удалось на 13-й минуте – отличился Конор Галлахер. Результативный пас сделал украинский вингер Михаил Мудрик.

В это трудно поверить, но ни один игрок «Челси» не сделал больше голевых передач в этом сезоне Премьер-лиги, чем Мудрик. На счету украинца, переехавшего в Англию зимой, два ассиста – такое же количество голевых пасов имеет ряд других игроков команды.

Как видим, игрока, который регулярно был отдавал голевые пасы в Премьер-лиге, в составе «Челси» сейчас нет.

Следить за матчем между «Челси» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции.