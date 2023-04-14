«Челси» рассматривает трёх игроков на позицию голкипера

В лондонском «Челси» недовольны формой вратарей Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди. Ближайшим летом команда может приобрести нового голкипера. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «Челси» рассматривает три варианта на усиление проблемной позиции. Среди кандидатов: Андре Онана из миланского «Интера», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» и Давид Райя из «Брентфорда».

Пока неизвестно, какой именно вариант является для «пенсионеров» наиболее предпочтительным. Приход нового голкипера будет означать, что «Челси» наверняка покинут либо Кепа либо Менди. К слову, последний недоволен своим положением в клубе как в спортивном, так и в финансовом плане.