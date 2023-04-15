При Абрамовиче такого не было: «Челси» позволил сопернику в АПЛ нанести рекордное количество ударов в первом тайме

«Челси» никак не может нащупать свою игру, и перестановка на тренерском мостике не дала эффекта. После временного возвращения Фрэнка Лэмпарда «пенсионеры» проиграли все три матча.

В субботу «Челси» проиграл домашний матч Премьер-лиги против «Брайтона» - 1:2. В первом тайме «чайки» смогли нанести 12 ударов в направлении ворот «пенсионеров». Как сообщает Opta, за всю историю наблюдений (с сезона 2003/2004) никто не наносил так много ударов в гостевом матче АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году – как раз с тех пор стала собираться подробная статистика ударов. Российский бизнесмен продал клуб в 2022 году.

Пока «Челси» проигрывал, владелец клуба дискутировал с фанатами на стадионе