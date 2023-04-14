«Челси» предпримет последнюю попытку продления контракта Маунта

«Челси» вновь попытается убедить Мэйсона Маунта продлить контракт.

Нынешний договор полузащитника истекает в 2024 году. Ранее сторонам не удавалось сойтись в условиях сделки, из-за чего переговоры были заморожены. Согласно ESPN, в скором времени «Челси» снова попробует договориться с Маунтом – вероятно, это будет последняя попытка убедить игрока сборной Англии поставить подпись под новым долгосрочным соглашением.

Интерес к Мэйсону Маунту проявляют другие клубы Премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Стоимость 24-летнего хавбека оценивается экспертами Transfermarkt в 65 млн евро.