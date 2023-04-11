«Вест Хэм» готов возобновить интерес к Галлахеру

Лондонский «Вест Хэм» ближайшим летом вновь постарается приобрести у «Челси» полузащитника Конора Галлахера. По информации от издания Standard, «молотобойцы» действительно заинтересованы в трансфере.

Галлахер в этом сезоне получает мало игровой практики, поэтому англичанин будет открыт к смене клубной прописки. Более того, у «Челси» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плеем, поэтому клуб будет готов к продаже Галлахера, так как доморощенный воспитанник может принести большие деньги.

Галлахер в этом сезоне отметился всего одним голом в Английской премьер-лиге. К игроку ранее проявлял интерес его бывший клуб «Кристал Пэлас», за который Конор выступал в прошлом сезоне на правах аренды.