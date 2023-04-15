Лэмпард: «Не могу подтвердить, что Энцо Фернандес продлил контракт»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не в курсе о том, что полузащитник Энцо Фернандес продлил контракт с командой до 2032 года. Напомним, нынешнее соглашение аргентинца рассчитано до лета 2031 года.

«Не могу подтвердить, что Энцо Фернандес продлил контракт до 2032 года. Не могу ничего сказать, ведь не знаю ситуацию. Энцо показал себя как исключительного игрока в плане отношения к делу и профессионализма. Фернандес – фантастический футболист для клуба», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Фернандес защищает цвета «Челси» лишь с января, когда перешёл из лиссабонской «Бенфики» за рекордные для Английской премьер-лиги 120 миллионов евро.