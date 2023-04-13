«Челси» ещё не договорился с Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пока не согласовал с клубом условия нового контракта.

32-летний футболист станет свободным агентом уже по окончании текущего сезона, если стороны так и не придут к согласию. По сведениям журналиста Тома Родди, «Челси» может заключить с хавбеком сделку, по условиям которой его зарплата будет напрямую зависеть от объёма игрового времени – такая мера связана с травматичностью француза. Впрочем, договорённость пока не достигнута, обсуждения продолжаются.

Н'Голо Канте пять раз появился на поле в составе «синих» в текущем сезоне. Большую часть кампании игрок пропустил из-за травм.