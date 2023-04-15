Пока «Челси» проигрывал, владелец клуба дискутировал с фанатами на стадионе

Кризис «Челси» продолжается. В субботу команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Брайтону» на своём поле с результатом 1:2 в матче 31-го тура Премьер-лиги. В социальных сетях появились фотографии, сделанные во время матча. На них видно, как владелец лондонского клуба Тодд Бёли дискутирует с фанатами, находящимися на трибуне выше VIP-ложи. Судя по всему, болельщики высказывали своё недовольство.

Следующий матч «Челси» проведёт во вторник, 18 апреля. В этот день команда Фрэнка Лэмпарда будет принимать «Реал» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре «пенсионеры» проиграли «сливочным» в Мадриде со счётом 0:2.

Добавим, что «Челси» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ на текущий момент.