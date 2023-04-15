Лэмпард: «Брайтон» разработал прекрасную модель развития и добился прогресса»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард похвалил модель развития «Брайтона», который сейчас находится на седьмом месте в Английской премьер-лиге под руководством Роберто де Дзерби.

«Брайтон» разработал прекрасную модель развития и добился прогресса. Путь «Челси» немного другой. Клуб был успешен на протяжение долгого времени, а сейчас находится в переходном периоде. Пришли новые владельцы, некоторые игроки ушли, а некоторые пришли», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, в начале сезона «Челси» выкупил у «Брайтона» главного тренера Грэма Поттера, который был уволен со своей должности на «Стэмфорд Бридж» уже в начале апреля.