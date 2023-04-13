«Челси» начал работу над трансфером защитника «Монако»

Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси попал в список трансферных интересов «Челси».

25-летний футболист ранее был связан с возможным переходом в «Пари Сен-Жермен», также в числе претендентов фигурирует «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Нэйтана Гиссинга, «Челси» тоже планирует побороться за француза предстоящим летом. Представители лондонского клуба очень высоко оценивают талант центрбека. С агентом игрока уже проведены предварительные переговоры.

Трансферная стоимость Акселя Дисаси оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2025 года.