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«Реал» планирует приобрести Риса Джеймса у «Челси» по сниженной цене

14 Апреля 2023 • 01:24 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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15.04 17:00

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании правого защитника «Челси» Риса Джеймса.

23-летний игрок давно считается одной из целей «королевского клуба» на трансферном рынке. Англичанин связан с «Челси» долгосрочным контрактом, что делает его малодоступным для потенциальных покупателей, однако в «Реале», как сообщает Goal, рассчитывают воспользоваться сложившейся в лондонском клубе ситуацией. Вероятно, «синим» придётся заняться распродажей, чтобы разгрузить «огромный» состав, и Джеймс в таком случае может быть доступен всего за 50 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс трансферы футбола - лето 2023
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