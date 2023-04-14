«Реал» планирует приобрести Риса Джеймса у «Челси» по сниженной цене

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании правого защитника «Челси» Риса Джеймса.

23-летний игрок давно считается одной из целей «королевского клуба» на трансферном рынке. Англичанин связан с «Челси» долгосрочным контрактом, что делает его малодоступным для потенциальных покупателей, однако в «Реале», как сообщает Goal, рассчитывают воспользоваться сложившейся в лондонском клубе ситуацией. Вероятно, «синим» придётся заняться распродажей, чтобы разгрузить «огромный» состав, и Джеймс в таком случае может быть доступен всего за 50 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 70 млн евро.