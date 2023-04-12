Беллингем отказал двум клубам – осталось всего три претендента

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем уже сказал «нет» «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Будущее 19-летнего англичанина – одна из самых обсуждаемых тем предстоящего трансферного окна. Недавно в СМИ сообщили о том, что «Ливерпуль» выбыл из гонки из-за высокой стоимости хавбека. По сведениям журналиста Патрика Бергера, игрок не желает переходить в «Челси» и «ПСЖ», которые также проявляют интерес. Таким образом, на вундеркинда осталось всего три серьёзных претендента – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джуда Беллингема в 120 млн евро.