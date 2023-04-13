Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» обозначил интерес к Рафинье

13 Апреля 2023 • 12:05 Комментировать
Челси
...
Брайтон
1 2.65 X 3.40 2 2.65
15.04 17:00

Лондонский «Челси» нацелился на трансфер вингера каталонской «Барселоны» Рафиньи Диаса. По информации от Sport, «пенсионеры» уже обозначили свой интерес к бразильцу.

Рафинья в этом сезоне не впечатляет руководство «Барселоны», которое прошлым летом заплатило за его переход «Лидсу» 58 миллионов евро. Игрока могут продать в конце сезона, чтобы смягчить ситуацию с финансовым фэйр-плеем и зарплатной ведомостью.

Напомним, до перехода в «Барселону» Рафинья был очень близок к трансферу в «Челси». Лондонская команда согласовала с «Лидсом» все условия сделки, но сам футболист отказался от перехода и предпочёл вариант с «Барселоной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард высказался насчёт безголевой серии «Челси»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Отец Макаллистера: «Скорее всего, Алексис в следующем сезоне будет играть за другую команду»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва может перейти из «Челси» в бразильский клуб
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» оценивает Маунта в 80 миллионов евро
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пригласил Нагельсманна на собеседование
12:25 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана – о поражении «Реалу»: «У нас будет шанс всё исправить»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Рахимов оценил игру де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Чилуэлла не будет в ответной встрече, это большое разочарование»
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил интерес к Рафинье
11:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «В игре 1 в 1 Винисиус способен доставить проблемы любой команде»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Канте решил, в каком клубе продолжит карьеру
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от трансфера Кейта
11:22 · Англия. Премьер-лига
Нельсон интересен двум клубам из АПЛ
11:15 · Англия. Премьер-лига
Хави не исключил Бернарду Силву из списка желаний на лето
11:04 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Мы были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь хотели победить»
Все новости
Рекомендуем