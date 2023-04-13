«Челси» обозначил интерес к Рафинье

Лондонский «Челси» нацелился на трансфер вингера каталонской «Барселоны» Рафиньи Диаса. По информации от Sport, «пенсионеры» уже обозначили свой интерес к бразильцу.

Рафинья в этом сезоне не впечатляет руководство «Барселоны», которое прошлым летом заплатило за его переход «Лидсу» 58 миллионов евро. Игрока могут продать в конце сезона, чтобы смягчить ситуацию с финансовым фэйр-плеем и зарплатной ведомостью.

Напомним, до перехода в «Барселону» Рафинья был очень близок к трансферу в «Челси». Лондонская команда согласовала с «Лидсом» все условия сделки, но сам футболист отказался от перехода и предпочёл вариант с «Барселоной».