Кулибали: «Мне жаль Тухеля и Поттера, но нам нужно сосредоточиться на Лэмпарде»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды до конца сезона. Напомним, в первом матче под руководством англичанина «синие» проиграли «Вулверхэмптону» со счётом 0:1 на выезде.

«Мне жаль Тухеля и Поттера, но нам нужно сосредоточиться на Лэмпарде. Фрэнк является легендой этого клуба. Он отлично знает команду и упростит нам работу. Нам нужно слушать его советы и верить в его работу. В своей первой речи он дал понять, что верит в нас и каждый футболист сыграет важную роль. Это позитивный сигнал», – цитирует Кулибали журналист Саймон Филлипс.