Лэмпард решил выпустить Мудрика в стартовом составе «Челси»

В субботу «Челси» будет проводить домашний матч чемпионата Англии против «Брайтона». Тренер «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард принял решение с первых минут выпустить на поле украинского вингера Михаила Мудрика.

В последний раз Мудрик начинал матч АПЛ с первых минут ещё 1 апреля.

Полностью состав «Челси» выглядит так: Кепа – Чалоба, Бадьяшиль, Фофана, Чилуэлл – Энцо Фернандес, Закария, Галлахер – Мудрик, Пулишич, Стеринг.

Напомним, что зимой «Челси» заплатил «Шахтёру» за трансфер Мудрика 70 миллионов евро.

Следить за матчем между «Челси» и «Брайтоном» можно будет в текстовой трансляции. Не пропустите!