Анчелотти: «Мы сыграем с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов? Ещё ничего не решено»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не спешит отправлять свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, первый матч четвертьфинала на «Сантьяго Бернабеу» с лондонским «Челси» «королевский клуб» выиграл со счётом 2:0.

«Мы сыграем с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов? Ещё ничего не решено. Мы должны справиться во втором четвертьфинале с «Челси». То же самое касается «Манчестер Сити», который должен выиграть свой ответный матч с «Баварией», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, если «Реал» выйдет в полуфинал, команда Карло Анчелотти встретится с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария». Первую игру между этими командами выиграли англичане у себя дома со счётом 3:0.