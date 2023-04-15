Уэсли Фофана: «Цель «Челси» – выиграть Лигу чемпионов»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, «синие» занимают одиннадцатую строчку в АПЛ, а в Лиге чемпионов недавно проиграли в первом четвертьфинале мадридскому «Реалу» со счётом 0:2 на выезде.

«Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Только так мы можем квалифицироваться в следующий розыгрыш турнира. Задача очень сложная, но это заставляет нас работать на тренировках как можно тяжелее», – заявил Фофана в интервью официальному сайту «Челси».

В нынешнем сезоне Фофана забил два гола за «Челси» во всех турнирах. Француз перешёл в команду прошлым летом из «Лестера» за 82 миллиона евро.