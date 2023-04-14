Гвардиола назвал «Брайтон» лучшей командой в мире по выходу из обороны в атаку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Брайтон» лучшей командой в мире по умению выходить из обороны в атаку.

«Сейчас нет команды, которая лучше доводит мяч от вратаря до последней четверти поля», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

После 28 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Очная встреча «чаек» и «Манчестер Сити» состоялась в матче 13-го тура чемпионата Англии и завершилась победой «горожан» (3:1).

Свою ближайшую игру «Брайтон» проведёт завтра, 15 апреля, против лондонского «Челси». Начало — в 17:00 по московскому времени.