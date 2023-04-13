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Куртуа: «Моё спасение после первого гола очень многого стоит, я счастлив»

13 Апреля 2023 • 10:04 Комментировать
Челси
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Брайтон
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15.04 17:00

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свой сейв в матче против лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, после первого гола «Реала» в исполнении Карима Бензема, «Челси» почти сразу убежал в контратаку, но полузащитник «синих» Рахим Стерлинг не смог переиграть Куртуа с убойной дистанции.

«Моё спасение после первого гола очень многого стоит, я счастлив, что смог выручить команду», – сказал Куртуа в послематчевом интервью.

«Реал» Мадрид  в конечном итоге победил 2:0 у себя дома и обеспечил преимущество перед ответной встречей. Напомним, Куртуа числился в «Челси» с 2011 по 2019 год. Бельгиец выиграл с клубом два чемпионских титула АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тибо Куртуа
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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