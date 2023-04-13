Куртуа: «Моё спасение после первого гола очень многого стоит, я счастлив»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свой сейв в матче против лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, после первого гола «Реала» в исполнении Карима Бензема, «Челси» почти сразу убежал в контратаку, но полузащитник «синих» Рахим Стерлинг не смог переиграть Куртуа с убойной дистанции.

«Моё спасение после первого гола очень многого стоит, я счастлив, что смог выручить команду», – сказал Куртуа в послематчевом интервью.

«Реал» Мадрид в конечном итоге победил 2:0 у себя дома и обеспечил преимущество перед ответной встречей. Напомним, Куртуа числился в «Челси» с 2011 по 2019 год. Бельгиец выиграл с клубом два чемпионских титула АПЛ.