Гладилин: «У «Реала» преимущество над «Челси» по всем компонентам»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Челси» и мадридским «Реалом». Напомним, первую игру на «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» вчера выиграли со счётом 2:0.

«У «Реала» преимущество над «Челси» по всем компонентам. Думаю, в два мяча он не уступит в Англии», – заявил Гладилин в интервью «Газета.Ру».

В ответной игре с «Реалом» «Челси» точно не поможет левый защитник Бен Чилуэлл, который получил прямую красную карточку во вчерашнем матче. Также центральный защитник Калиду Кулибали может не успеть восстановиться после травмы.