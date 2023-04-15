«Челси» не продаст Колвилла летом

Лондонский «Челси» не намерен расставаться со своим центральным защитником Леви Колвиллом ближайшим летом. По информации от журналиста Бена Джейкобса, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «синие» не намерены продавать своего воспитанника, у которого действует контракт до лета 2025 года.

Напомним, Колвилл проводит этот сезон в составе «Брайтона» на правах аренды. Англичанин является основным центральным защитником в команде Роберто де Дзерби.

Сегодня «Брайтон» сыграет против «Челси» на выезде, но Колвилл не примет участие в этом поединке из-за условий аренды.ц