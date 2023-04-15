Уэсли Фофана: «Лэмпард – очень хороший тренер»

Защитник «Челси» Уэсли Фофана оценил тренерские качества временного наставника команды Фрэнка Лэмпарда, который чуть более недели назад подписал с «синими» контракт до конца сезона.

«Лэмпард – очень хороший тренер. Он пришёл с другими тактическими идеями. Они отличаются от тех идей, которые были у Грэма Поттера. Сейчас в команде очень сложная ситуация. С Лэмпардом мы играем более просто, тогда как с Поттером у нас было больше владения», – цитирует Фофана официальный сайт «Челси».

В первых двух матчах под руководством Лэмпарда «Челси» проиграл, не забив ни одного гола. Команда сейчас находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.