«Челси» оценивает Маунта в 80 миллионов евро

Лондонский «Челси» назвал цену, за которую будет готов расстаться со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом в конце сезона. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «пенсионеры» будут требовать за своего воспитанника 80 миллионов евро. Это при том, что летом 2024 года у Маунта заканчивается контракт с «Челси».

Мэйсон грядущим летом будет одной из главных трансферных целей «Ливерпуля», который ради Маунт даже отказался от более молодого Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». Главный тренер «скаузеров» Юрген Клопп видит в Мэйсоне отличное усиление в линию полузащиты.

При этом существует вероятность, при которой Маунт продлит контракт с «Челси». Будущее англичанина во многом будет зависеть от нового тренера, который придёт летом.