Директор «Интера» провёл встречу с агентом де Дзерби

Роберто де Дзерби считается фаворитом на должность главного тренера «Интера», которую по завершению сезона может покинуть Симоне Индзаги. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в четверг спортивный директор миланского клуба Пьеро Аусилио в Барселоне встретился с агентом де Дзерби. Подробности не раскрываются.

В настоящий момент де Дзерби работает с «Брайтоном» и показывает хорошие результаты – команда занимает седьмое текущее место в Премьер-лиге. Итальянский специалист тренирует «чаек» не так давно – он пришёл в клуб осенью прошлого года.

Ближайший матч «Брайтон» проведёт 15 апреля – против «Челси» на выезде.