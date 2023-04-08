Будущее Маунта в «Челси» будет зависеть от нового постоянного тренера команды

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт пока не согласовал с клубом новый контракт.

Действующий договор 24-летнего футболиста истекает в 2024 году. За ситуацией внимательно следят другие клубы Премьер-лиги, рассматривающие возможность приобретения Маунта грядущим летом. Главным претендентом на хавбека сборной Англии называется «Ливерпуль».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, временный рулевой «синих» Фрэнк Лэмпард вряд ли повлияет на положение дел – он сосредоточен на решении краткосрочных проблем команды. Ключевую роль в дальнейшей судьбе звёздного воспитанника лондонцев может сыграть новый постоянный тренер команды, который будет назначен летом.