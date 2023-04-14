«Ливерпуль» уверен в подписании Макаллистера, Клопп – большой поклонник таланта игрока

«Ливерпуль» намерен усилить среднюю линию полузащитником «Брайтона» Алексисом Макаллистером.
24-летний полузащитник также интересен другим грандам Премьер-лиги, однако в «Ливерпуле» считают, что смогут выиграть конкуренцию. По данным Football Insider, мерсисайдцы готовы сделать ставку на аргентинца, который считается оптимальной альтернативой Джуду Беллингему. Главный тренер «красных» Юрген Клопп высоко оценивает способности хавбека «Брайтона» – немецкого специалиста особенно впечатляет универсальность игрока.
Стоимость Алексиса Макаллистера, согласно оценке Transfermarkt, составляет 42 млн евро.
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