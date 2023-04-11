Чилуэлл всегда хотел остаться в «Челси», несмотря на интерес других клубов

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл очень счастлив находиться в своём нынешнем клубе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин всегда хотел остаться на «Стэмфорд Бридж», вопреки интересу со стороны других команд. Напомним, одним из заинтересованных в Чилуэлле клубов был чемпион Англии «Манчестер Сити».

Источник отмечает, что на этой неделе Чилуэлл должен продлить свой контракт с «Челси» до 2027 года. Стороны согласовали все условия, поэтому сделка находится на завершающей стадии.

Чилуэлл в этом сезоне забил два гола и две результативные передачи в чемпионате Англии.