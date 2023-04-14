Лэмпард дистанцировался от ситуации Канте

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получил вопрос по поводу ситуации полузащитника Н’Голо Канте. Действующий контракт 32-летнего француза с лондонским клубом истекает через два с половиной месяца.

«Я буду держаться подальше от этой области. Это дело для клуба», - сказал Лэмпард, чьи слова приводит портал Goal. Тренер отметил, что Канте до сих пор показывает футбол высокого уровня.

Всего за «Челси» Н’Голо Канте провёл 265 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 13 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Челси» проведёт 15 апреля – против «Брайтона».