Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в обозримом будущем может сменить клубную прописку на постоянной основе. Напомним, в данный момент англичанин выступает за леверкузенский «Байер» на правах аренды.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что будущее Хадсона-Одои в «Челси» будет зависеть от нового тренера и от того, будет ли входить Каллум в его планы на будущее. У футболиста остаётся чуть больше года по контракту с «Челси». Руководство не хочет терять англичанина бесплатно, поэтому при надобности продаст его грядущим летом.

В этом сезоне Хадсон-Одои отметился одним ассистом в чемпионате Германии в 14 матчах.