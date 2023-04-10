Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» заинтересованы в нидерландце, но переговоры пока не находятся на продвинутой стадии.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить нового правого защитника для конкуренции с Диогу Далотом, с которым «красные дьяволы» вдобавок хотят подписать новый контракт на долгосрочной основе.

Фримпонг ранее также был на радаре лондонского «Челси», но после трансфера Мало Гюсто из французского «Лиона» у «синих» пропал интерес к другим правым защитникам.