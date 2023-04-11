«Арсенал» и «Челси» следят за защитником «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild

По информации источника, интерес к 25-летнему немцу проявляют «Арсенал» и «Челси». Также отмечается, что за футболистом следит испанский «Вильярреал».

В текущем сезоне Баку провёл в составе «волков» 29 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Действующий контракт Баку с «Вольфсбургом», цвета которого он защищает уже третий сезон, рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 13 миллионов евро.

Отметим, что Баку является воспитанником «Майнца» и выступал за эту команду до осени 2020 года.