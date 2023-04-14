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Фримпонг высказался о возможном переходе в один из топ-клубов

14 Апреля 2023 • 21:18 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
Через 18 ч. 24 мин.

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг отреагировал на слухи о своём скором уходе.

В подписании 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», «Барселона» и другие гранды европейского футбола. Как известно, нидерландец предпочитает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», однако сам он пока это не подтверждает: «Я не знаю, когда определится моё будущее. Сейчас я просто сосредоточен на предстоящих матчах за «Байер», – заявил латераль, когда его спросили о возможном трансфере.

Напомним, что леверкузенский «Байер» оценивает Жереми Фримпонга в 50 млн евро.

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Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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ВОЛЬФСБУРГ БАЙЕР Л
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