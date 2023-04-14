Фримпонг высказался о возможном переходе в один из топ-клубов

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг отреагировал на слухи о своём скором уходе.

В подписании 22-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», «Барселона» и другие гранды европейского футбола. Как известно, нидерландец предпочитает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», однако сам он пока это не подтверждает: «Я не знаю, когда определится моё будущее. Сейчас я просто сосредоточен на предстоящих матчах за «Байер», – заявил латераль, когда его спросили о возможном трансфере.

Напомним, что леверкузенский «Байер» оценивает Жереми Фримпонга в 50 млн евро.