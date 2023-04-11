Мармуш покинет «Вольфсбург» по окончании сезона

Египетский левый вингер «Вольфсбурга» Омар Мармуш покинет свой клуб в конце текущего сезона в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на официальные источники, форвард продолжит карьеру во франкфуртском «Айнтрахте».

Всего в текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 29 матчей, в которых он смог шесть раз отличиться голом и один раз ассистом. Стоимость египетского футболиста оценивается в 6 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.

На данный момент «волки» идут на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Айнтрахт» немногим выше – на седьмом месте. Разделяют команды два балла.