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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мармуш покинет «Вольфсбург» по окончании сезона

11 Апреля 2023 • 20:31 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
15.04 16:30

Египетский левый вингер «Вольфсбурга» Омар Мармуш покинет свой клуб в конце текущего сезона в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на официальные источники, форвард продолжит карьеру во франкфуртском «Айнтрахте».

Всего в текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 29 матчей, в которых он смог шесть раз отличиться голом и один раз ассистом. Стоимость египетского футболиста оценивается в 6 млн евро, если верить порталу Transfermarkt.

На данный момент «волки» идут на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Айнтрахт» немногим выше – на седьмом месте. Разделяют команды два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш трансферы футбола
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ВОЛЬФСБУРГ БАЙЕР Л
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