«Байер» потребует за Фримпонга больше 50 миллионов евро

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, немецкий клуб попросит за своего игрока около 44 миллионов фунтов (примерно 50, 2 миллиона евро). Сам футболист хочет присоединиться к «красным дьяволам».

Действующий контракт Фримпонга с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе команды из Леверкузена 38 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.