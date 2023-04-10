«Бавария» связалась с представителями Фримпонга, но переход маловероятен

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг остаётся на радарах «Баварии».

Мюнхенский гранд назывался среди претендентов на 22-летнего футболиста, однако, как сообщалось ранее, наилучшие шансы в борьбе за нидерландца имеет «Манчестер Юнайтед» – данный вариант продолжения карьеры предпочитает сам игрок. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» связывалась с представителями Фримпонга для обсуждения потенциальной сделки. Переход, впрочем, маловероятен, поскольку в составе немецкого гранда и без того достаточно правых латералей.

Трансферная стоимость Жереми Фримпонга оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.