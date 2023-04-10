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«Бавария» связалась с представителями Фримпонга, но переход маловероятен

10 Апреля 2023 • 21:02 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг остаётся на радарах «Баварии».

Мюнхенский гранд назывался среди претендентов на 22-летнего футболиста, однако, как сообщалось ранее, наилучшие шансы в борьбе за нидерландца имеет «Манчестер Юнайтед» – данный вариант продолжения карьеры предпочитает сам игрок. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» связывалась с представителями Фримпонга для обсуждения потенциальной сделки. Переход, впрочем, маловероятен, поскольку в составе немецкого гранда и без того достаточно правых латералей.

Трансферная стоимость Жереми Фримпонга оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
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