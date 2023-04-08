«Байер» впервые за 21 год одержал семь побед подряд

Невероятный ход набрал леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо. «Фармацевты» сегодня уверенно обыграли франкфуртский «Айнтрахт» - 3:1.

По данным портала Squawka, сегодняшняя победа стала для леверкузенцев седьмой подряд и столь длинной победной серии у этого клуба не было аж 21 год – с 2002 года. Напомним, что тогда «Байер» прорвался в финал Лиги чемпионов УЕФА и был на первых ролях в Бундеслиге, однако оба трофея немецкий клуб упустил. Более того, в том сезоне «Байер» проиграл и финал Кубка Германии.

Напомним, что благодаря успехам в лиге «Байер» взлетел в зону еврокубков, теперь у немецкого коллектива 43 очка и шестое место.