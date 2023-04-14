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«Арсенал» по-прежнему лидирует в гонке за Диаби слухи

14 Апреля 2023 • 20:57 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
Через 18 ч. 42 мин.

Лондонский «Арсенал» всё ещё остаётся главным претендентом на вингера «Байера» Мусса Диаби. По информации Sport Bild, «канониры» поддерживают связь с игроком.

Об интересе «канониров» в Диаби мы периодически сообщали на протяжении всего сезона. Всего в этом сезоне у 23-летнего француза во всех официальных матчах набралось 13 забитых голов и девять голевых передач. А авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 млн евро.

Правда, чтобы получить Диаби, «Арсеналу» предстоит выложить немалую сумму – его трудовое соглашение с леверкузенцами действует до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мусса Диаби Байер
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ВОЛЬФСБУРГ БАЙЕР Л
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