Лондонский «Арсенал» всё ещё остаётся главным претендентом на вингера «Байера» Мусса Диаби. По информации Sport Bild, «канониры» поддерживают связь с игроком.

Об интересе «канониров» в Диаби мы периодически сообщали на протяжении всего сезона. Всего в этом сезоне у 23-летнего француза во всех официальных матчах набралось 13 забитых голов и девять голевых передач. А авторитетный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 млн евро.

Правда, чтобы получить Диаби, «Арсеналу» предстоит выложить немалую сумму – его трудовое соглашение с леверкузенцами действует до середины 2025 года.