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Кулибали пропустит ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

14 Апреля 2023 • 16:37 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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Через 22 ч. 31 мин.

Защитник «Челси» Калиду Кулибали пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард на своей пресс-конференции.

«Калиду не будет доступен в играх против «Брайтона» и «Реала». У него травма подколенного сухожилия. Это вопрос нескольких недель, а не дней», — сказал Лэмпард.

Напомним, сенегальский футболист получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Сама игра завершилась победой «сливочных» (2:0). Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится в Лондоне 18 апреля.

В текущем сезоне Кулибали провёл за «Челси» 31 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Фрэнк Лэмпард Калиду Кулибали
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