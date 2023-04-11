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«Брайтон» стремится заключить новый контракт с Эваном Фергюсоном

11 Апреля 2023 • 09:35 Комментировать
Челси
...
Брайтон
15.04 17:00

Ирландский нападающий Эван Фергюсон произвел большое впечатление на общественность своей игрой, на него уже засматриваются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», но руководство «Брайтона» не хочет продавать его.

Как сообщает Daily Mail, сейчас руководство «чаек» пытается заручиться новым контрактом с 18-летним футболистом, который очень удачно дебютировал за национальную команду Ирландии в конце марта, в ходе международных матчей.

Напомним, что «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице английского чемпионата, команда сыграет в следующем туре с «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Эван Фергюсон
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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