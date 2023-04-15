Лэмпард высказался после провала «Челси»

«Челси» в субботу проиграл домашний матч чемпионата Англии против «Брайтона» со счётом 1:2. «Чайки» полностью переиграли «пенсионеров» на «Стэмфорд Бридж», что находит отражение в статистике – они нанесли 26 ударов против 8 (10:2 в створ).

Комментарий после матча дал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Я разочарован во всех отношениях. Победила более сильная команда. Они могли выиграть с большим счётом, они играли как команда.

Мы были недостаточно хороши, в том числе в основных компонентах футбола – в способности бежать и сражаться. Мы должны понять, почему сегодня мы выступили именно так. Сегодня мы были слабыми», - сказал Лэмпард, чьи слова приводит BBC.