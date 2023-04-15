Де Дзерби поблагодарил Поттера

В субботу «Брайтон» уверенно - если брать не счёт, а качество игры - переиграл «Челси» на выезде - 2:1. После игры главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби поблагодарил своего предшественника.

Осенью де Дзерби принял «Брайтон» после перехода в «Челси» Грэма Поттера. Недавно этот специалист был уволен из лондонского клуба.

«Я должен поблагодарить Грэма Поттера, потому что я принял замечательную и очень сильную команду. Теперь я пытаюсь привить ей свою идею футбола», - сказал де Дзерби, чьи слова приводит BBC.

Следующий матч «Брайтон» проведёт 23 апреля – против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии.