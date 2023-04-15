Челси - Брайтон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 31-м туре Премьер-лиги «Челси» встретится с «Брайтоном» в одной из последних попыток побороться за еврокубки по итогам провального сезона. «Синие» не могут победить на протяжении месяца до тренерской отставки и после, к тому же на неделе ключевой матч плей-офф Лиги чемпионов, на который лучше приберечь лидеров. «Брайтон» стоит в таблице выше противника, к тому же не проигрывает ему на протяжении четырех поединков, а в первом круге вовсе победил со счетом 4:1.

С 17:00 телепоказ противостояния на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.