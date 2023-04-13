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Кечинов: «Хотелось бы, чтобы у Лэмпарда всё получилось»

13 Апреля 2023 • 17:05 Комментировать
Челси
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Брайтон
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15.04 17:00

Бывший нападающий ташкентского «Пахтакора» Валерий Кечинов прокомментировал назначение английского специалиста Фрэнка Лэмпарда на пост исполняющего обязанности главного тренера лондонского «Челси».

«Хотелось бы, чтобы у него всё получилось, чтобы ему доверяли и дали шанс. Всё-таки у таких футболистов колоссальный опыт, он может дать «Челси» очень многое», - цитирует бывшего спортсмена «Газета.Ру».

По словам эксперта, в настоящий момент очень важно сохранение терпения руководством «синих», ведь если не отвести на построение команды какое-то время при возможном отсутствии результатов, то можно провалить все перспективы развития.

В настоящее время лондонский коллектив располагается на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» на своём поле предстоит отыграть два мяча у мадридского «Реала». Игра состоится 18 апреля в 22:00.

За ходом встречи вы сможете следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Валерий Кечинов
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ЧЕЛСИ БРАЙТОН
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